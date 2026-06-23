Avant de devenir les rois des marais, les bébés alligators doivent échapper à des ennemis mortels
Seuls 1 % des bébés alligators échappent à la mort. Ils sont des proies faciles pour de nombreuses espèces de poissons mais aussi d'oiseaux de marais.
Dans le Territoire du Nord, en Australie, Roger Matthews (à gauche) et Aaron Rodwell se tiennent aux côtés d'un crocodile marin mâle de quatre mètres et demi pesant près de 700 kilos, qu'ils ont légalement capturé et abattu.
La chasse galopante qui a sévi des années 1940 à la fin des années 1960 a mené les crocodiles au bord de l'extinction au nord de l'Australie.
Les crocodiles marins sont à la fois les plus gros et les plus agressifs des crocodiles. Ils sont également prêts à tout pour défendre leur territoire.
Des chasseurs traquent des crocodiles pendant la nuit.
Roger Matthews (à gauche) et Aaron Rodwell chassent les crocodiles à l'aide d'harpons provenant de petits bateaux.
Rodwell (à gauche) et Roger Matthews enlèvent la peau d'un crocodile capturé la veille.
Aaron Rodwell effleure la tête d'un crocodile de quatre mètres et demi qu'il a capturé avec son compagnon de chasse Roger Matthews dans la région de la vallée Mikjin.
Suite à la capture et à l'abattage à l'état sauvage d'un crocodile marin, sa peau doit être retirée et salée immédiatement afin de la conserver jusqu'à ce qu'elle soit entreposée dans une chambre de refroidissement.
Une tête de crocodile marin tranchée.
Ces peaux de crocodiles sont en train d'être séchées et conservées.
Roger Matthews (au premier plan) et Aaron Rodwell portent la peau d'un grand crocodile marin qu'ils ont capturé dans la région de la vallée Mikjin, au sein de la terre d'Arnhem, dans le Territoire du Nord, en Australie.
Deux aborigènes inspectent la tête d'un énorme crocodile marin tué sur les terres de leur père.
Aaron Rodwell (à droite) et un jeune aborigène utilisent une pelle pour transporter la tête d'un crocodile marin de quatre mètres et demi. Il a été tué au sein d'un billabong de la vallée de Mikjin dans la terre d'Arnhem, dans le Territoire du Nord, en Australie.
Assis en compagnie d'une famille aborigène sur une plage de sable à proximité d'un billabong, Roger Matthews (au centre) leur parle des crocodiles.
Un littoral typique du Territoire du Nord de l'Australie.
Joe Wilson, que l'on aperçoit ci-dessus, est le propriétaire d'une petite ferme de crocodiles familiale dans la région d'Elizabeth valley, en périphérie de Darwin, en Australie.
Joe Wilson, propriétaire d'une petite ferme de crocodiles familiale, est suspendu à 60 mètres au-dessus du sol par un câble d'acier attaché à un hélicoptère.
Des œufs de crocodiles marins sont soigneusement rangés dans un réfrigérateur, prêts à être transportés par hélicoptère jusqu'à une ferme de crocodiles située dans les environs. Ils y seront couvés jusqu'à ce qu'ils éclosent et donnent naissance à des bébés crocodiles.
Les crocodiles marins construisent des nids au sein desquels ils déposent leurs œufs, généralement entre 40 à 50 œufs par couvée. Ils y couvent pendant 80 à 110 jours.
Un panorama classique au sein du bush isolé du Territoire du Nord, en Australie.
Un crocodile marin femelle vu d'en haut.
Des peaux tannées de crocodiles marins.
Deux touristes dans un cylindre en acrylique surnommé « cage de la mort » sont plongés dans l'eau. À leurs côtés, un crocodile marin d'une longueur de cinq mètres et demi et pesant près d'une tonne est nourri d'un poulet accroché à un bâton par une ficelle.
Mick Pitman, chasseur de crocodiles et taxidermiste, dans son atelier près de Darwin, en Australie.
Ces petits crânes de crocodiles marins proviennent d'une ferme de crocodiles locale située à Darwin, en Australie.
Aaron Rodwell, l'un de ces chasseurs de crocodiles, est un passionné de reptiles. Il garde des reptiles chez lui, dont des crocodiles, sauve des serpents sur la route – même des espèces très venimeuses – et prend soin d'autres reptiles blessés, tels que des tortues renversées par des voitures.
Un imposant crocodile marin mâle d'un peu plus de quatre mètres se cache au milieu des joncs du fleuve Mary, dans le Territoire du Nord, en Australie.