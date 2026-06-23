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Avant de devenir les rois des marais, les bébés alligators doivent échapper à des ennemis mortels

Seuls 1 % des bébés alligators échappent à la mort. Ils sont des proies faciles pour de nombreuses espèces de poissons mais aussi d'oiseaux de marais.

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