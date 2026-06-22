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L'alligator d'Amérique, le super prédateur des marais floridiens

Ce nageur puissant utilise sa queue pour se propulser à grande vitesse dans l'eau et ses pattes palmées pour se guider. Il se tapit dans l'eau pour attaquer par surprise.

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