L'alligator d'Amérique, le super prédateur des marais floridiens
Ce nageur puissant utilise sa queue pour se propulser à grande vitesse dans l'eau et ses pattes palmées pour se guider. Il se tapit dans l'eau pour attaquer par surprise.
PHOTOGRAPHIE DE Anne Keiser
Sauvé in extremis de l'extinction, l'alligator d'Amérique prospère aujourd'hui dans son habitat natif : les marécages et milieux humides du Sud-Est des États-Unis.
PHOTOGRAPHIE DE Anne Keiser
Les femelles crocodiles pondent leurs œufs en couvée de 20 à 60. Après trois mois d'incubation, les mères ouvrent les nids et aident leurs petits à s'extraire des coquilles.
La tête des alligators est plus courte et plus large que celle des crocodiles. Malgré leur poids et leur lenteur sur terre, ils peuvent attendre dans l'eau que leur proie se présente puis jaillir sur celle-ci à la vitesse de 48 km/h.
Les crocodiles du Nil sont les plus grands crocodiliens d'Afrique avec une taille pouvant atteindre les 6 m de long.
PHOTOGRAPHIE DE Gianfranco Lanzetti
En danger critique d'extinction, le crocodile d'Amérique et son allure préhistorique peinent à survivre dans un habitat épars qui ne cesse de diminuer.
PHOTOGRAPHIE DE Gianfranco Lanzetti
Plus grand crocodilien au monde, le crocodile marin est un excellent nageur régulièrement aperçu en pleine mer.
PHOTOGRAPHIE DE Dick Bailey, U.S. Fish and Wildlife Service
Les alligators d'Amérique évoluent dans les zones humides d'eau douce côtières du Sud-Est des États-Unis, de la Louisiane aux Carolines.
PHOTOGRAPHIE DE Dick Bailey, U.S. Fish and Wildlife Service
Les mères crocodiles du Nil pondent leurs œufs dans des nids enterrés qu'elles rouvrent dès les premiers cris stridents qui en émanent. Le sexe des bébés dépend davantage de la température du nid que de propriétés génétiques.