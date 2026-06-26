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Le lézard des souches, une espèce aux allures tropicales vivant sur les dunes au nord du Royaume-Uni

Le régime alimentaire de ce lézard vert étincelant est essentiellement composé d'insectes. Son dos est orné d'écailles ocres, lui permettant d'échapper aux faucons crécerelles en se camouflant.

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Pour ne pas souffrir de déshydratation, ce saurien se nourrit exclusivement de fourmis, avec une nette préférence pour les moissonneuses.

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