Le lézard des souches, une espèce aux allures tropicales vivant sur les dunes au nord du Royaume-Uni
Le régime alimentaire de ce lézard vert étincelant est essentiellement composé d'insectes. Son dos est orné d'écailles ocres, lui permettant d'échapper aux faucons crécerelles en se camouflant.
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Animaux01:14
Le lézard cornu a une méthode bien particulière pour s'hydrater
Pour ne pas souffrir de déshydratation, ce saurien se nourrit exclusivement de fourmis, avec une nette préférence pour les moissonneuses.