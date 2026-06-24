La population de renards augmente dans les villes de Grande-Bretagne
Avec en moyenne un renard pour 300 habitants, le pays compte la plus forte population de renards roux au monde. Ils ont su s'adapter à l'urbanisation et se nourrissent essentiellement dans les poubelles.
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