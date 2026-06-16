Animaux

Virginie : dans les Appalaches, de nombreuses espèces animales vivent à l'abri des regards

Ours, lynx, tamias, renards gris, mais également des chevaux sauvages vivent dans ces montagnes, non loin des chemins de randonnée pratiqués tous les jours par les marcheurs.

les plus populaires

voir plus

chercher des vidéos

Animaux
04:05

Le panda géant : le seul ursidé qui n'hiberne pas durant l'hiver

Animaux
01:58

Dans les prairies des Appalaches, les coyotes sont à l'affût des proies

Animaux
03:50

Au mois de mai, les ours sortent de leur tanière

Animaux
03:45

Après des mois d'hibernation, les premiers ours bruns mâles sortent de leur tanière

Animaux
03:41

Un ours noir affamé se sert dans une épicerie pour préparer son hibernation

Animaux
04:06

Un ourson grimpe au sommet d'un arbre où se trouvent deux chasseurs

Animaux
03:31

Trouver de la nourriture sans se faire repérer : l'objectif d'un ours pas très discret

Animaux
04:29

L'ours polaire, chasseur redoutable capable de briser le crâne de ses victimes

Animaux
05:19

Un ours polaire se réveille après des mois d'hibernation

Animaux
02:21

Rien n'est plus dangereux qu'une mère qui défend ses petits

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2026 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.