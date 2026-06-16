Virginie : dans les Appalaches, de nombreuses espèces animales vivent à l'abri des regards
Ours, lynx, tamias, renards gris, mais également des chevaux sauvages vivent dans ces montagnes, non loin des chemins de randonnée pratiqués tous les jours par les marcheurs.
Dans la forêt pluviale de Great Bear, en Colombie-Britannique, un ours Kermode, connu également sous le nom d'« ours esprit », escalade un pommier afin d'en attraper un fruit. Ces ours blancs rares sont sacrés aux yeux des Premières Nations.
Un ourson Kermode se blottit contre son frère. Pendant de nombreuses années, les peuples des Premières Nations ont gardé secrète l'existence des ours blancs. Les aînés craignaient que ces « ours esprit » soient pourchassés et abattus par les trappeurs ou les chasseurs de trophée si l'on apprenait leur existence.
Dans une forêt pluviale recouverte de mousse, un ours Kermode se délecte d'un poisson. La tribu Kitasoo/Xai’Xais a lutté pour interdire l'accès des chasseurs à leur forêt et pour promouvoir un tourisme lié à l'observation des ours.
Dans un estuaire à marée basse, une mère grizzli se tient aux côtés de son petit. Les grizzlis, les ours Kermode et les ours bruns attirent les touristes venus visiter la forêt pluviale de Great Bear.
Les ours Kermode sont endémiques de la côte centrale de l'archipel isolé de la Colombie-Britannique. Une mutation génétique chez certains ours bruns est à l'origine de la fourrure blanche des ours Kermode.
Une mutation génétique chez certains ours bruns est à l'origine de la fourrure blanche des ours Kermode. Selon une étude menée en 2012, les visiteurs de la forêt pluviale de Great Bear ont dépensé 12 fois plus d'argent dans l'écotourisme lié aux ours que dans la chasse aux trophées.
La pomme sauvage constitue le péché mignon des ours Kermode de la Colombie-Britannique. Le taux de chômage de la petite ville côtière de Klemtu, à l'origine de 80 %, a chuté à 10 % grâce à l'écotourisme lié à l'observation des ours.