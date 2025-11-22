Un ours noir affamé se sert dans une épicerie pour préparer son hibernation
Les ours sont habitués à manger les restes de nourriture humaine, et n'ont plus peur de s'aventurer dans les zones habitées. Cette nourriture n'est pas assez nutritive pour les ours et dangereuse, car ils ingèrent parfois les emballages.
