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La rascasse volante, une espèce invasive des littoraux floridiens

Cette espèce a envahi le récif corallien d'Amérique du Nord après que des habitants de Floride ont relâché des poissons de leur aquarium dans l'océan Atlantique. De nombreuses espèces endémiques de ces eaux sont en danger critique.

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