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Patagonie : les manchots royaux sont parmi les seuls à ne pas avoir de partenaire à vie

Tous les ans, la recherche d'un nouveau partenaire recommence. Les femelles se débarrassent de leurs dernières plumes d'hiver afin de se donner les meilleures chances de séduire un mâle.

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