Patagonie : les manchots royaux sont parmi les seuls à ne pas avoir de partenaire à vie
Tous les ans, la recherche d'un nouveau partenaire recommence. Les femelles se débarrassent de leurs dernières plumes d'hiver afin de se donner les meilleures chances de séduire un mâle.
Un couple de manchots royaux de la Géorgie du Sud (Aptenodytes patagonicus patagonicus) montrent leur plumage brillant. Les manchots royaux ont quatre couches de plumes et se blottissent les uns contre les autres pour se réchauffer.
Le gorfou doré (Eudyptes chrysolophus) tire son nom de sa crête jaune et noire distinctive, qui ressemble à un style de chapeau anglais du 18e siècle.
Deux manchots pygmées (Eudyptula minor) arborent des plumes marrons pelucheuses. Cette espèce nocturne niche sur la terre, souvent près des installations humaines.
Le manchot royal (Aptenodytes patagonicus) est un excellent plongeur, allant jusqu'à 300 mètres pour rechercher des proies.
Aussi connu sous le nom d'« idiot » ou de « pingouin à pied noir », le manchot du Cap (ici représenté au Bramble Park Zoo) vit dans de grandes colonies, le long de la côte sud-ouest de l'Afrique, de la Namibie jusqu'à l'Afrique du Sud.
Cinq manchots à jugulaire (Pygoscelis antarctica) se rassemblent au Newport Aquarium. Nommés ainsi pour leur bande noire distinctive située sous leur menton, ces manchots sont l'espèce de pingouins la plus abondante d'Antarctique, se reproduisant dans de vastes colonies situées sur le continent et sur les îles de l'Atlantique Sud.
Le gorfou du Fiordland (ici représenté au Zoo de Taronga), qui est considéré comme une espèce en voie de disparition en Nouvelle-Zélande, est souvent la proie de prédateurs introduits comme l'hermine.
Un manchot pygmée semble prendre la pose au SPCA Bird Wing, un centre de réhabilitation pour oiseaux à Auckland, en Nouvelle-Zélande.
Les gorfous sauteurs font des bonds – plutôt que de se dandiner, comme le font la plupart des autres manchots – sur les côtes escarpés et venteuses des îles situées au nord de l'Antarctique, du Chili jusqu'à la Nouvelle-Zélande.
Vivant au Pérou et au Chili, les populations de manchots de Humboldt ont diminué de façon constante et sont désormais considérées comme menacées d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN). Les conditions météorologiques extrêmes et les migrations de leurs proies semblent exacerber le déclin de l'espèce.
Un manchot Adélie pose au Zoo Faunia de Madrid, en Espagne. Les manchots mâles et femelles aident les plus jeunes à se cabrer. Sans inspection minutieuse, les deux sexes sont quasi indissociables.
Le manchot papou à longue queue (Pygoscelis papua) se distingue facilement grâce au marquage blanc sur sa tête qui s'apparente à un bonnet.