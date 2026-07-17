Amazonie : à la nuit tombée, les prédateurs partent en chasse

LEOPARDUS GEOFFROYI Le chat de Geoffroy est une espèce de félins dont l'aire de répartition s'étend de la Bolivie à la Patagonie. Il porte de nombreux points noirs, ronds et nets disposés sur les flancs et le dos, et des rayures sur le haut des membres et la queue. On rencontre des formes mélaniques (entièrement noires), surtout dans les régions de forêts denses.