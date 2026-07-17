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Amazonie : à la nuit tombée, les prédateurs partent en chasse

Un marguay jette son dévolu sur une chauve-souris qui part en chasse, pendant qu'une araignée géante ne fait qu'une bouchée d'une souris sauvage.

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