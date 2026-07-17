Amazonie : à la nuit tombée, les prédateurs partent en chasse
Un marguay jette son dévolu sur une chauve-souris qui part en chasse, pendant qu'une araignée géante ne fait qu'une bouchée d'une souris sauvage.
Photographed at Madrid Zoo and Aquarium, Spain
LYNX PARDINUS One of the world’s rarest cats, the Iberian lynx is slowly increasing in number as scientists release captive-raised cats and boost populations of rabbits, the lynx’s staple food.
Photographed at Madrid Zoo and Aquarium, Spain
LEPTAILURUS SERVAL Le serval est un félin de la sous-famille des félinés et la seule espèce du genre Leptailurus.
LEOPARDUS GEOFFROYI Le chat de Geoffroy est une espèce de félins dont l'aire de répartition s'étend de la Bolivie à la Patagonie. Il porte de nombreux points noirs, ronds et nets disposés sur les flancs et le dos, et des rayures sur le haut des membres et la queue. On rencontre des formes mélaniques (entièrement noires), surtout dans les régions de forêts denses.
LEOPARDUS WIEDII Le margay, dit aussi chat-tigre, chat sauvage de la Nouvelle Espagne, est un petit félin rencontré dans les forêts tropicales et les milieux broussailleux d'Amérique centrale et du Sud.
PRIONAILURUS RUBIGINOSUS Le plus petit des petits chats, le chat rubigineux, originaire de l'Inde et du Sri Lanka, peut peser moins d'1kg. On ne sait pas grand-chose sur ce félin, mais la destruction de l'habitat, la chasse et l'hybridation avec les chats domestiques sont des menaces certaines pour l'espèce.
FELIS SILVESTRIS LYBICA Le Chat sauvage d’Afrique ou Chat ganté est une sous-espèce du Chat sauvage dont l'aire de répartition couvre l’Afrique et le Moyen-Orient.
Le caracal (ou lynx du désert) d’Asie et d’Afrique mesure environ 50 cm de haut, mais des individus ont été filmés en train de sauter par-dessus des clôtures de 3 m pour attaquer des moutons. Caracal caracal, photographié au zoo et aquarium de Columbus (Ohio, États-Unis)
Photographed at Parc Assango, Libreville, Gabon
CARACAL AURATA Inhabiting the rain forests of West and Central Africa, this species is threatened by forest loss and bush-meat hunters. This seven-year-old male, Tigri, is likely the only cat of its kind in captivity.
Photographed at Parc Assango, Libreville, Gabon
Photographed at Bear Creek Feline Center, Flórida
HERPAILURUS YAGOUAROUNDI With long, squat bodies and tiny ears, jaguarundis are otterlike in appearance. Thanks to their huge range—parts of Mexico, Central America, and South America—and lack of widespread hunting, the cat is considered a species of least concern.
Photographed at Bear Creek Feline Center, Flórida
PARDOFELIS MARMORATA Cette queue surdimensionnée aide probablement cette espèce de chats à se balancer dans les forêts de l'Asie du Sud-Est la nuit. En raison principalement de son mode de vie secret, le chat marbré est l'un des petits chats sauvages les moins connus.
PRIONAILURUS PLANICEPS Semblable au chat viverrin, le chat à tête plate, en voie de disparition, capture les poissons et les grenouilles dans les zones humides d'Asie du Sud-Est. Sa population devrait continuer à diminuer en raison du morcellement de son habitat et l'expansion de la présence humaine.
PRIONAILURUS VIVERRINUS Le chat viverrin peut sembler particulier, mais il est parfaitement adapté à son mode de vie : ses grands yeux l'aident à attraper les proies sous l'eau, sa fourrure double l'empêche de mouiller ses pattes et sa queue musclée l'aide à nager.
Avec sa bouille renfrognée, cette espèce d’Asie centrale est devenue une star d’Internet. Les défenseurs des animaux espèrent que cela aidera à préserver son habitat, menacé par l’expansion des terres agricoles – entre autres périls.
LYNX CANADENSIS À l'instar du lynx ibérique, le lynx du Canada est un prédateur qui se nourrit presque exclusivement de lièvres d'Amérique. L'espèce nord-américaine a des pattes géantes qui l'aident à marcher dans la neige très épaisse.