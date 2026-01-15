En Amazonie, Will Smith part en expédition pour capturer un anaconda
Étudier ce serpent permettra de révéler des informations sur l'écosystème amazonien. Pour parvenir à capturer l'animal, Will Smith et les scientifiques font appel à une tribu locale.
