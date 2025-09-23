Télévision et vidéo

Des rescapés d'un crash d'avion s'aventurent dans la jungle amazonienne

Après quelques jours passés à attendre d'être secourus près de l'épave, une jeune fille et trois enfants se voient obligés d'arpenter la jungle en quête de nourriture, laissant derrière eux d'autres victimes...

Des rescapés d'un crash d'avion s'aventurent dans la jungle amazonienne

VOUS AIMEREZ AUSSI...

Au Brésil, dans une forêt qu’inonde le río Negro, un affluent de l’Amazone, le guide Roberto ...
Environnement

Redécouvrir l'Amazonie : pourquoi s’est-on à ce point trompés sur cette région ?

La vision faussée qui, pendant cinq cents ans, a prévalu sur la plus grande forêt tropicale du monde est enfin en train de changer.

chercher des vidéos

Télévision et vidéo
04:16

Comment retrouver les rescapés d'un crash dans la jungle amazonienne ?

Télévision et vidéo
04:06

Après un accident d'avion en Amazonie colombienne, cette jeune fille a réussi à sauver sa famille

Télévision et vidéo
00:30

Air Crash | Bande annonce

Télévision et vidéo
00:30

Air Crash - Bande annonce

Télévision et vidéo
04:17

Les révélations importantes sur "L'inconnue de Tyler"

Télévision et vidéo
04:13

Poussé par son avocate, Larry Eyler a admis avoir commis 21 meurtres

Télévision et vidéo
03:41

Au Nebraska, des secrets révélés autour d'un cadavre non identifié

Télévision et vidéo
04:15

Dans l'Arizona, les recherches pour trouver l'identité d'une femme assassinée sont relancées

Télévision et vidéo
04:13

Exploiter des données ADN endommagées pour identifier une victime de meurtre anonyme

Télévision et vidéo
04:16

À Tyler, près de Dallas, une macabre découverte au bord de l'autoroute

loading

Découvrez National Geographic

  • Animaux
  • Environnement
  • Histoire
  • Sciences
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2025 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.