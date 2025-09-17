Télévision et vidéo

Exploiter des données ADN endommagées pour identifier une victime de meurtre anonyme

L'ADN de victimes de cold cases se retrouve parfois exploité plusieurs décennies après leur mort. Retrouver leur identité est une tâche colossale.

Les deux trous visibles sur ce crâne sont la preuve du premier meurtre (connu) de l'Histoire.
Histoire

Le premier meurtre de l'Histoire aurait eu lieu il y a 430 000 ans

Le premier meurtre connu de l'Histoire a été pour le moins brutal. La victime a été violemment frappée à la tête avant d'être traînée dans un puits menant à une grotte - où elle est restée près d'un demi-million d'années.

Télévision et vidéo
04:06

Enquête pour retrouver l'identité d'un homme, mort dans le Nebraska dans les années 1960

Télévision et vidéo
04:09

"L'abattage de porcs" : une escroquerie en ligne mêlant trading et kidnapping

Télévision et vidéo
04:12

Sur fond d'addiction, le fils d'une famille native américaine fugue d'un centre résidentiel

Télévision et vidéo
04:19

Un couple de toxicomanes quitte un centre de cure qui lui proposait... de la métamphétamine

Télévision et vidéo
04:15

Cet homme était rabatteur de rue pour un centre thérapeutique frauduleux

Télévision et vidéo
04:05

Une association lutte pour les droits et la santé mentale des jeunes de la communauté LGBT

Télévision et vidéo
03:50

Newfound Hope, un centre de désintoxication aux méthodes douteuses

Télévision et vidéo

La violence des guerres de cartels au Mexique

Télévision et vidéo

La vulnérabilité des journalistes au milieu de la violence des cartels

Télévision et vidéo
10:10

Les relations complexes entre le Vietnam et la Chine

