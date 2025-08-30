Newfound Hope, un centre de désintoxication aux méthodes douteuses
Ce centre surfacture ses prestations à Medicaid et profite de la crédulité des patients, nourris et logés, pour leur proposer des soins partiels et non adaptés.
