Bloquer les autoroutes pour faire des courses de voitures tunées
Ce groupe fait bloquer les autoroutes pour faire concourir deux pilotes. Pour échapper à la police, ils comptent sur la rapidité de leur mise en place et celle de leurs bolides.
Bloquer les autoroutes pour faire des courses de voitures tunées
VOUS AIMEREZ AUSSI...
Transports : l'avenir est électrique
L’ère du véhicule électrique est advenue et nombre de constructeurs ont ouvert leur chéquier pour ne pas louper le coche. Mais le chemin est encore long et, d’un point de vue environnemental, le temps presse.
chercher des vidéos
Télévision et vidéo
04:20
À la frontière entre le Vietnam et la Chine, la lutte contre la traite des êtres humains
Télévision et vidéo
01:57
Les scénaristes des Dents de la Mer avaient une idée en tête : faire exploser un requin
Télévision et vidéo
02:02