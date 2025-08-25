Télévision et vidéo

Bloquer les autoroutes pour faire des courses de voitures tunées

Ce groupe fait bloquer les autoroutes pour faire concourir deux pilotes. Pour échapper à la police, ils comptent sur la rapidité de leur mise en place et celle de leurs bolides.

