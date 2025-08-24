À la frontière entre le Vietnam et la Chine, la lutte contre la traite des êtres humains
Ces Vietnamiennes ont été vendues par des proches à des trafiquants chinois. Rescapées, elles témoignent.
À la frontière entre le Vietnam et la Chine, la lutte contre la traite des êtres humains
VOUS AIMEREZ AUSSI...
L'esclavage, un fléau toujours d'actualité
Selon un rapport de l'ONU, les minorités sont les premières victimes des formes contemporaines d'asservissement.
chercher des vidéos
Télévision et vidéo
01:57
Les scénaristes des Dents de la Mer avaient une idée en tête : faire exploser un requin
Télévision et vidéo
02:02