Histoire

Le long combat des femmes américaines à la présidentielle

Au 19e siècle, la Constitution américaine ne permettait pas aux femmes de se présenter aux élections. Elles ont dû se battre pour changer les choses et faire entendre leur voix.

Le long combat des femmes américaines à la présidentielle

VOUS AIMEREZ AUSSI...

U.S. President Donald Trump listens during a meeting in Washington, D.C., in June 2020. Although Trump ...
Histoire

États-Unis : que se passe-t-il si un président refuse de quitter ses fonctions ?

Aucun chef d'État américain n'a jamais refusé la passation des pouvoirs au terme de son mandat, et il est peu probable que cela se produise aujourd'hui.

  • Droits civils
  • Femme
  • Histoire
  • Présidents des États-Unis
  • États-Unis
  • Amérique du Nord
  • Droits de l'homme
  • Genre sexuel
  • Gouvernements
  • La Diversité
  • Peuple et culture
  • Terre

chercher des vidéos

Histoire
04:30

Quand le monde se préparait à une victoire allemande pendant la Seconde Guerre mondiale

Histoire
01:38

Chaque jour, National Geographic rend hommage aux femmes du monde entier

Histoire
02:54

L'extinction permienne, plus grande extinction que le monde ait connu

Histoire
02:38

Comment le mouvement de deux plaques continentales est à l'origine des premiers hommes ?

Histoire
01:45

Néron, empereur et architecte du grandiose

Histoire
01:04

La Maison Dorée de Néron, construite sur des terres prises aux sénateurs

Histoire
00:39

À quoi ressemblait l'intérieur du théâtre de Néron ?

Histoire
02:29

Exploration d'un port immergé de l'Empire Romain

Histoire
00:57

Découverte du chargement d'un navire romain sinistré

Histoire
01:02

Pourquoi les Romains ont-ils opté pour l'utilisation de navires plus lourds ?

loading

Découvrez National Geographic

  • Animaux
  • Environnement
  • Histoire
  • Sciences
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2025 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.