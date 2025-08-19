Le long combat des femmes américaines à la présidentielle
Au 19e siècle, la Constitution américaine ne permettait pas aux femmes de se présenter aux élections. Elles ont dû se battre pour changer les choses et faire entendre leur voix.
Le long combat des femmes américaines à la présidentielle
VOUS AIMEREZ AUSSI...
États-Unis : que se passe-t-il si un président refuse de quitter ses fonctions ?
Aucun chef d'État américain n'a jamais refusé la passation des pouvoirs au terme de son mandat, et il est peu probable que cela se produise aujourd'hui.