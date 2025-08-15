Histoire

La Maison Dorée de Néron, construite sur des terres prises aux sénateurs

Pour achever la construction de son palais à Rome, Néron mit en place d'importantes hausses d'impôts qui servirent à le financer.

La Maison Dorée de Néron, construite sur des terres prises aux sénateurs

Histoire

Néron était-il vraiment un tyran cruel et narcissique ?

Sous le règne de Néron, Rome connut l’un de ses plus grands âges d’or économiques et culturels. Pourtant, on dit de lui qu’il fut un psychopathe sanguinaire et un tyran dépravé.&nbsp;

