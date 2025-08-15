La Maison Dorée de Néron, construite sur des terres prises aux sénateurs
Pour achever la construction de son palais à Rome, Néron mit en place d'importantes hausses d'impôts qui servirent à le financer.
