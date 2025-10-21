Histoire

Commode, un empereur-gladiateur mégalomane

Très préoccupé par le divertissement de la population et son image, Commode se mettait régulièrement en scène dans des combats d'arène, au détriment d'un empire poussé dans ses retranchements...

Histoire05:22

Comprendre : la Rome antique

Dominante pendant plus de mille ans, la Rome antique était une civilisation en constante évolution. Ce grand empire a prospéré grâce à l'innovation et au mélange des diverses cultures des territoires qu'il a conquis.

  • Archéologie
  • Guerres
  • Histoire
  • Italie
  • Rome antique
  • Antiquité
  • Civilisations antiques
  • Europe
  • Terre
  • Violence

