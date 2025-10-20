Les fouilles du Colisée permettent de mettre au jour des ossements d'animaux
L'analyse de ces ossements permet de confirmer qu'ils ne sont pas issus de repas consommés par les spectateurs, mais qu'ils appartenaient à des animaux dédiés aux combats : chevaux, ours et grands félins.
VOUS AIMEREZ AUSSI...
Rome antique : les gladiateurs affrontaient bel et bien des lions
Pour la première fois, des traces de morsures laissées par un grand félin, probablement un lion d’Afrique, ont été identifiées sur des os d'un gladiateur de la Rome antique.