Histoire

Pourquoi les Romains ont-ils opté pour l'utilisation de navires plus lourds ?

Après une course entre un navire léger plus ancien et un navire plus lourd, les spécialistes se rendent compte de la stabilité et de la rapidité supérieure de ce dernier.

Pourquoi les Romains ont opté pour l'utilisation de navires plus lourds ?

VOUS AIMEREZ AUSSI...

Un conservateur restaure un buste romain. De nos jours, de nombreuses statues romaines sont d'un blanc ...
Histoire

Huit idées reçues sur l'Empire romain décryptées par les historiens

Des gladiateurs à la place des femmes en passant par les martyrs chrétiens, ces huit mythes sur l'Empire romain ont la peau dure.

  • Histoire
  • Italie
  • Navires de croisière
  • Navires de guerre
  • Rome antique
  • Antiquité
  • Bateaux
  • Civilisations antiques
  • Europe
  • Terre
  • Transport

chercher des vidéos

Histoire
00:57

Découverte du chargement d'un navire romain sinistré

Histoire
03:24

La photogrammétrie : reconstruire les données à partir des images du Titanic

Histoire
01:04

Exploration d'une cavité secrète près d'un ancien amphithéâtre

Histoire
01:45

De mystérieux parchemins peints sur les murs d'un tombeau

Histoire
02:32

En 79 apr J.-C., ces deux hommes ont été surpris par l'éruption du Vésuve

Histoire
02:29

Exploration d'un port immergé de l'Empire Romain

Family
04:04

Voir le monde avant de perdre la vue : le pari fou face à la maladie

Family
04:35

Ces parents emmènent leurs enfants malades dans l'Himalaya

Espace
10:29

La vie intime de Sally Ride, première Américaine dans l'espace

Histoire
02:26

Les requins s'attaquent aux chalutiers pour voler leurs prises

loading

Découvrez National Geographic

  • Animaux
  • Environnement
  • Histoire
  • Sciences
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2025 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.