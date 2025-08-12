Pourquoi les Romains ont-ils opté pour l'utilisation de navires plus lourds ?
Après une course entre un navire léger plus ancien et un navire plus lourd, les spécialistes se rendent compte de la stabilité et de la rapidité supérieure de ce dernier.
