Huit idées reçues sur l'Empire romain décryptées par les historiens

MYTHE 2 : LES ROMAINS UTILISAIENT DES VOMITOIRES POUR SE PURGER APRÈS LES FESTINS

Selon un autre mythe populaire, les Romains s’adonnaient à des festins somptueux durant lesquels ils mangeaient de telles quantités de nourriture qu’ils disposaient, dans leurs villas, d’une pièce spéciale pour se purger afin de pouvoir continuer à manger : le vomitoire.

En réalité, si les vomitoires existaient bel et bien, ils n’avaient rien à voir avec une quelconque purge. Un vomitoire était une caractéristique architecturale présente dans les amphithéâtres et les arènes. Ces larges passages voûtés permettaient aux foules de spectateurs d’entrer et de sortir facilement des édifices.

MYTHE 3 : LES STATUES ANTIQUES ÉTAIENT TOUJOURS BLANCHES

De nos jours, les statues de l’Antiquité sont souvent perçues comme des figures sereines sculptées dans un marbre d’une impeccable blancheur. Cependant, cette apparence pure est davantage le fruit involontaire du passage du temps que celui d’une tendance artistique millénaire.

La Rome antique était pleine de vie et de couleur, et ses bustes et sculptures ne faisaient pas exception. Les artistes peignaient leurs œuvres en marbre avec des couleurs vives afin de pouvoir représenter chaque détail, de la couleur de peau aux cheveux des personnages. Cette peinture s’est néanmoins estompée au fil du temps, donnant lieu à l’emblématique couleur blanche que nous leur connaissons de nos jours.

MYTHE 4 : NÉRON JOUAIT DU VIOLON EN REGARDANT ROME PARTIR EN FLAMMES

Néron, qui régna de l’an 54 à sa mort en l’an 68, est l’un des empereurs les plus tristement célèbres de l’Histoire, du fait de sa réputation d’homme cruel aux nombreux excès. Selon un mythe tenace, l’empereur aurait froidement continué à jouer du violon en regardant la ville de Rome brûler sous ses yeux lors du grand incendie de 64.

Cette scène, bien que spectaculaire, est tout à fait fictive. Les principales sources rapportant le grand incendie de Rome furent écrites bien après l’événement, ce qui signifie qu’aucun témoin oculaire ne put jamais confirmer ce mythe. En outre, les violons ne virent le jour qu’au Moyen Âge, soit des siècles après la disparition de l’Empire romain.

En réalité, il semblerait au contraire que Néron ait pris l’incendie très au sérieux. L’empereur, qui n’était pas sur place lorsque le feu éclata, rentra précipitamment à Rome dès qu’il eut vent de la catastrophe et fit tout son possible pour limiter les dégâts, en essayant notamment de ralentir les flammes et d’apporter de l’aide aux personnes touchées.

MYTHE 5 : LES FEMMES ROMAINES ÉTAIENT ENFERMÉES CHEZ ELLES

Dans une société romaine très patriarcale, les femmes disposaient de moins de libertés que les hommes, étaient privées de leurs droits et ne pouvaient pas exercer de fonctions publiques.

Néanmoins, elles n’étaient pas séquestrées chez elles, loin de la vie publique. Au contraire, des femmes romaines trouvèrent des moyens de garder un certain contrôle sur leur vie, grâce par exemple à la possession de biens. Julia Félix, qui possédait des bâtiments et des bains publics à Pompéi juste avant sa destruction par une violente éruption en l’an 79, était l’une de ces femmes.