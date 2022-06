Les combats de gladiateurs, des spectacles sanglants et mis en scène

Bien que la sculpture d’Amazon et Achillia confirme que des gladiatrices s’affrontaient dans l’arène, d’autres preuves sont plus controversées. Une statue de bronze peu connue, conservée au Musée des arts et métiers de Hambourg, représente une femme nue à partir de la taille, tenant dans sa main gauche ce qui semble être une épée ou un poignard incurvé et regardant vers le bas, comme vers un adversaire vaincu. Sa jambe est enveloppée dans des lanières de cuir ou de tissu appelées fasciae, équipement typique des gladiateurs. Dans un article publié en 2011, Manas affirme que la statue représente une femme gladiatrice, la deuxième preuve visuelle connue de la présence de femmes dans l’arène.

D’autres affirment toutefois que la statue représente plus probablement une athlète, tenant en l’air un strigile, un racloir que les Romains utilisaient pour laver la sueur, l’huile et la saleté. L’absence de casque et d’armure suggère qu’elle n’était pas une combattante. « Aucun gladiateur n’est représenté avec aussi peu de vêtements de protection », explique l’historienne Kathleen Coleman.