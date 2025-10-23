L'Empire romain faisait combattre les guerriers des peuples vaincus
Après les avoir humiliés sur le champ de bataille, les guerriers des armées étaient contraints de combattre à mort dans une arène. Une manière pour l'Empire romain d'envoyer un message à ses belligérants.
