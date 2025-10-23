Histoire

L'Empire romain faisait combattre les guerriers des peuples vaincus

Après les avoir humiliés sur le champ de bataille, les guerriers des armées étaient contraints de combattre à mort dans une arène. Une manière pour l'Empire romain d'envoyer un message à ses belligérants.

VOUS AIMEREZ AUSSI...

Cette peinture à l'huile de l'époque baroque représente Néron découvrant le corps de sa mère, Agrippine ...
Histoire

L'esprit de ces empereurs a hanté la Rome antique

Caligula, Agrippine et Néron ont laissé derrière eux bien plus que le simple souvenir de leurs machinations politiques : ils sont devenus de véritables fantômes.

  • Archéologie
  • Histoire
  • Italie
  • Peuple et culture
  • Rome antique
  • Antiquité
  • Civilisations antiques
  • Europe
  • Terre

chercher des vidéos

Histoire
04:16

Les fouilles du Colisée permettent de mettre au jour des ossements d'animaux

Histoire
03:58

Commode, un empereur-gladiateur mégalomane

Histoire
03:19

Des batailles navales au sein du Colisée ?

Histoire
03:11

Comment un tremblement de terre a abîmé le Colisée de Rome

Histoire
01:45

Néron, empereur et architecte du grandiose

Histoire
01:04

La Maison Dorée de Néron, construite sur des terres prises aux sénateurs

Histoire
00:39

À quoi ressemblait l'intérieur du théâtre de Néron ?

Histoire
03:49

Quelle est cette étrange structure découverte au fond de la mer, près des côtes égyptiennes ?

Histoire
04:06

À l'aide d'un crâne, la reconstitution d'un visage de femme nabatéenne

Histoire
02:29

Exploration d'un port immergé de l'Empire Romain

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2025 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.