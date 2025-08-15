L'extinction permienne, plus grande extinction que le monde ait connu
Cette éruption de lave provenant de la croûte terrestre causa l'extinction de 96 % des espèces marines et près de 75 % des espèces terrestres.
