Histoire

L'extinction permienne, plus grande extinction que le monde ait connu

Cette éruption de lave provenant de la croûte terrestre causa l'extinction de 96 % des espèces marines et près de 75 % des espèces terrestres.

La plus grande extinction que le monde ait connue : l'extinction permienne

VOUS AIMEREZ AUSSI...

L’épisode pluvial du Carnien (ou CPE), était à l’origine de la disparition d’un grand nombre d’espèces animales ...
Sciences

Une extinction de masse à l’origine du règne des dinosaures

Une période de changement climatique aussi violente que méconnue a permis aux dinosaures de prospérer jusqu’à dominer la vie sur Terre. &nbsp;

  • Dinosaures
  • Espèces disparues
  • Extinction massive
  • Histoire
  • Terre
  • Éruptions volcaniques
  • Animaux
  • Animaux préhistoriques
  • Catastrophes
  • Catastrophes et risques naturels
  • Conservation
  • Environnement

chercher des vidéos

Histoire
02:22

Pompéi : les archéologues redonnent vie à la Villa Civita Giuliana

Histoire
02:38

Comment le mouvement de deux plaques continentales est à l'origine des premiers hommes ?

Histoire
01:45

Néron, empereur et architecte du grandiose

Histoire
00:57

Découverte du chargement d'un navire romain sinistré

Histoire
02:32

En 79 apr J.-C., ces deux hommes ont été surpris par l'éruption du Vésuve

Histoire
01:04

La Maison Dorée de Néron, construite sur des terres prises aux sénateurs

Histoire
01:02

Pourquoi les Romains ont-ils opté pour l'utilisation de navires plus lourds ?

Family
04:04

Voir le monde avant de perdre la vue : le pari fou face à la maladie

Télévision et vidéo
02:02

De l'avant-première des Dents de la Mer à son succès critique

Histoire
10:48

À l'université de Stanford, une expérience pour tester l'humanité des étudiants

loading

Découvrez National Geographic

  • Animaux
  • Environnement
  • Histoire
  • Sciences
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2025 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.