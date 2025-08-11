Histoire

Comment le mouvement de deux plaques continentales est à l'origine des premiers hommes ?

Les mouvements de plaques continentales ont provoqué un climat de sécheresse, obligeant les ancêtres de l’Homme à quitter les arbres et à marcher debout.

Les chercheurs ont utilisé les quelques restes du crâne de Nesher Ramla afin de créer une ...
Sciences

Deux espèces du genre Homo auraient-elles cohabité ?

Les restes d’un ancêtre inconnu ont été découverts aux côtés d’outils généralement associés aux Hommes modernes. Pourtant, ils présentent des caractéristiques d’hominidés ancestraux...

loading

