Comment le mouvement de deux plaques continentales est à l'origine des premiers hommes ?
Les mouvements de plaques continentales ont provoqué un climat de sécheresse, obligeant les ancêtres de l’Homme à quitter les arbres et à marcher debout.
Comment le mouvement de deux plaques continentales est à l'origine des premiers hommes ?
VOUS AIMEREZ AUSSI...
Deux espèces du genre Homo auraient-elles cohabité ?
Les restes d’un ancêtre inconnu ont été découverts aux côtés d’outils généralement associés aux Hommes modernes. Pourtant, ils présentent des caractéristiques d’hominidés ancestraux...