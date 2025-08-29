Après Katrina, la population a cherché à survivre alors que la situation humanitaire se dégradait
L'inaction des autorités a poussé certains rescapés à piller les magasins. La médiatisation de la situation a mis en exergue des biais journalistiques racistes.
Il y a 20 ans, après Katrina, la population a cherché à survivre alors que la situation humanitaire se dégradait
Sur le passage de l'ouragan Katrina, l'eau s'est emparée de toute la Nouvelle-Orléans
