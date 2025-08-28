Histoire

Katrina : des maisons submergées et des habitants sans issue après le passage de l'ouragan

Après avoir constaté la forte augmentation du débit de l'eau dans les rues de la Nouvelle-Orléans, les autorités ont réalisé que le temps leur était compté pour évacuer les habitants.

Katrina des maisons submergées et des habitants sans issue après le passage de l'ouragan

Montana
Environnement

Tornades, ouragans, inondations, feux… quand la nature s’emballe

Le changement climatique n’est pas une menace lointaine. Il fait déjà des ravages partout dans le monde.

