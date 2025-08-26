Après la tempête, les vents dévastateurs de l'ouragan Katrina
Alors que l'œil de l'ouragan s'est écarté de la Nouvelle-Orléans, les vents de Katrina ont créé des vagues et des submersions sans précédent.
Après la tempête, les vents dévastateurs de l'ouragan Katrina
VOUS AIMEREZ AUSSI...
Environnement02:47
Katrina, l'ouragan le plus destructeur de tous les temps
Le 24 août 2005, une tempête tropicale se forme dans les Bahamas. Quelques jours plus tard, elle détruit la Nouvelle-Orléans.
chercher des vidéos
Télévision et vidéo
04:20
À la frontière entre le Vietnam et la Chine, la lutte contre la traite des êtres humains
Télévision et vidéo
01:57
Les scénaristes des Dents de la Mer avaient une idée en tête : faire exploser un requin
Télévision et vidéo
02:02