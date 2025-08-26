Les relations complexes entre le Vietnam et la Chine
Le nombre de victimes de ces trafics est en baisse, mais les données restent incomplètes. Les mises sur écoute et la surveillance des autorités compliquent les travaux d'investigation.
Les relations complexes entre le Vietnam et la Chine
Ces Vietnamiennes ont été vendues par des proches à des trafiquants chinois. Rescapées, elles témoignent.
