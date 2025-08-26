Télévision et vidéo

Les relations complexes entre le Vietnam et la Chine

Le nombre de victimes de ces trafics est en baisse, mais les données restent incomplètes. Les mises sur écoute et la surveillance des autorités compliquent les travaux d'investigation.

À la frontière entre le Vietnam et la Chine, la lutte contre la traite des êtres humains

Ces Vietnamiennes ont été vendues par des proches à des trafiquants chinois. Rescapées, elles témoignent.

  • Asie
  • Chine
  • Droits de l'homme
  • Géographie politique
  • Télévision et vidéo
  • Crimes
  • Environnement
  • Géographie
  • Géographie humaine
  • Peuple et culture
  • Terre

