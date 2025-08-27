Sur le passage de l'ouragan Katrina, l'eau s'est emparée de toute la Nouvelle-Orléans
Les habitants désemparés ont vu l'eau gagner leur maison et atteindre plusieurs mètres de hauteur.
Le réchauffement des océans renforce la violence des ouragans
Il est difficile d'établir un lien entre les tempêtes et le changement climatique mais la tendance au réchauffement inquiète les scientifiques.
