Télévision et vidéo

Sur le passage de l'ouragan Katrina, l'eau s'est emparée de toute la Nouvelle-Orléans

Les habitants désemparés ont vu l'eau gagner leur maison et atteindre plusieurs mètres de hauteur.

Sur le passage de l'ouragan Katrina, l'eau s'est emparée de toute la Nouvelle-Orléans

VOUS AIMEREZ AUSSI...

L'œil de la tempête Dorian vu depuis la Station spatiale internationale.
Environnement

Le réchauffement des océans renforce la violence des ouragans

Il est difficile d'établir un lien entre les tempêtes et le changement climatique mais la tendance au réchauffement inquiète les scientifiques.

  • Inondations
  • La Nouvelle-Orléans
  • Ouragans
  • Télévision et vidéo
  • Amérique du Nord
  • Catastrophes
  • Catastrophes et risques naturels
  • Environnement
  • Louisiane
  • Terre
  • États-Unis

chercher des vidéos

Télévision et vidéo
04:09

Après la tempête, les vents dévastateurs de l'ouragan Katrina

Histoire
03:56

Un an avant l'ouragan Katrina, il y a eu un exercice pour simuler l'impact de catastrophes naturelles

Histoire
10:13

2005 : quelques heures avant l'ouragan Katrina, était-il encore possible d'évacuer la Nouvelle-Orléans ?

Télévision et vidéo
02:02

De l'avant-première des Dents de la Mer à son succès critique

Télévision et vidéo
10:10

Les relations complexes entre le Vietnam et la Chine

Télévision et vidéo
04:25

Bloquer les autoroutes pour faire des courses de voitures tunées

Télévision et vidéo
04:20

À la frontière entre le Vietnam et la Chine, la lutte contre la traite des êtres humains

Family
04:04

Voir le monde avant de perdre la vue : le pari fou face à la maladie

Télévision et vidéo
02:03

1975 : Les Dents de la Mer, le premier blockbuster

Télévision et vidéo
01:57

Les scénaristes des Dents de la Mer avaient une idée en tête : faire exploser un requin

loading

Découvrez National Geographic

  • Animaux
  • Environnement
  • Histoire
  • Sciences
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2025 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.