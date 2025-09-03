Cet homme était rabatteur de rue pour un centre thérapeutique frauduleux
Il sillonnait les rues de Phoenix pour "recruter" de nouveaux patients. Le patron de ce centre leur faisait ensuite souscrire à des assurances pour facturer des soins fictifs...
