Télévision et vidéo

Cet homme était rabatteur de rue pour un centre thérapeutique frauduleux

Il sillonnait les rues de Phoenix pour "recruter" de nouveaux patients. Le patron de ce centre leur faisait ensuite souscrire à des assurances pour facturer des soins fictifs...

Cet homme était rabatteur de rue pour un centre thérapeutique frauduleux

VOUS AIMEREZ AUSSI...

Une femme serre le corps sans vie de son partenaire sur une scène de crime de ...
Photographie

Ces photojournalistes documentent la guerre contre la drogue au péril de leur vie

Aux Philippines, des photographes braquent leur objectif sur les tourments de la guerre contre la drogue.

  • Crimes
  • Télévision et vidéo
  • Amérique du Nord
  • Arizona
  • Peuple et culture
  • Terre
  • États-Unis

chercher des vidéos

Télévision et vidéo
04:12

Sur fond d'addiction, le fils d'une famille native américaine fugue d'un centre résidentiel

Télévision et vidéo
04:19

Un couple de toxicomanes quitte un centre de cure qui lui proposait... de la métamphétamine

Télévision et vidéo
03:50

Newfound Hope, un centre de désintoxication aux méthodes douteuses

Télévision et vidéo
04:26

Ces hommes racontent les conditions de leur détention dans les camps de travaux forcés en Birmanie

Télévision et vidéo
04:25

Bloquer les autoroutes pour faire des courses de voitures tunées

Télévision et vidéo
00:15

Face au crime - Bande annonce

Télévision et vidéo

La violence des guerres de cartels au Mexique

Télévision et vidéo

La vulnérabilité des journalistes au milieu de la violence des cartels

Télévision et vidéo

Espagne : côtes sous surveillance - Bande annonce

Télévision et vidéo

Interception d'un bateau suspect au sud d'Aruba

loading

Découvrez National Geographic

  • Animaux
  • Environnement
  • Histoire
  • Sciences
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2025 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.