Sur fond d'addiction, le fils d'une famille native américaine fugue d'un centre résidentiel
Cette famille a fait confiance à ce centre thérapeutique résidentiel, sans savoir de quoi était fait leur programme. Laissés libres la journée, de nombreux patients replongent et fuguent.
Sur fond d'addiction, le fils d'une famille native américaine fugue d'un centre résidentiel
VOUS AIMEREZ AUSSI...
Que dit votre ADN de votre risque d’addiction aux opioïdes ?
Selon un nouveau test, un simple prélèvement d'ADN permettrait d'identifier la propension génétique d'une personne à développer un trouble de consommation d’opioïdes.
chercher des vidéos
Télévision et vidéo
04:19
Un couple de toxicomanes quitte un centre de cure qui lui proposait... de la métamphétamine
Télévision et vidéo
04:20