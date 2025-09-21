Comment retrouver les rescapés d'un crash dans la jungle amazonienne ?
Un groupe d'hommes se met en tête de retrouver l'avion et ses survivants. Entre pluies torrentielles et croyances occultes, les chercheurs naviguent à vue, jusqu'à mettre la main sur un objet détonant...
Comment retrouver les rescapés d'un crash dans la jungle amazonienne
VOUS AIMEREZ AUSSI...
Sciences02:34
Le pilote du vol PenAir 3296 témoigne sur son crash
Les enquêteurs interrogent le pilote pour tenter de comprendre ce qui a causé l'accident du vol PenAir 3296.
chercher des vidéos
Télévision et vidéo
04:15
Dans l'Arizona, les recherches pour trouver l'identité d'une femme assassinée sont relancées
Télévision et vidéo
04:13
Exploiter des données ADN endommagées pour identifier une victime de meurtre anonyme
Télévision et vidéo
04:06
Enquête pour retrouver l'identité d'un homme, mort dans le Nebraska dans les années 1960
Télévision et vidéo
04:09