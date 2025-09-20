Au Nebraska, des secrets révélés autour d'un cadavre non identifié
Un article paru deux jours après l'inhumation du corps révèle que l'homme avait été retrouvé mort écrasé dans un wagon réfrigérant. Marresa Burke enquête pour savoir pourquoi il se trouvait là.
Pourquoi les étudiants d’Oxford avaient-ils un tel penchant pour le meurtre ?
Alcool ? Bravades ? Couteaux trop nombreux ? Au Moyen Âge, plusieurs facteurs contribuèrent à l’épidémie de crimes majeure survenue dans cette prestigieuse université anglaise.
