À Tyler, près de Dallas, une macabre découverte au bord de l'autoroute
Les ossements de cette jeune femme ont été transmis au DNA Doe Project pour établir son identité avant d'être rendus à sa famille. Mais les échantillons, abîmés, compliquent l'identification.
04:15
Dans l'Arizona, les recherches pour trouver l'identité d'une femme assassinée sont relancées
04:13
Exploiter des données ADN endommagées pour identifier une victime de meurtre anonyme
04:06
Enquête pour retrouver l'identité d'un homme, mort dans le Nebraska dans les années 1960
04:09
"L'abattage de porcs" : une escroquerie en ligne mêlant trading et kidnapping
04:12
Sur fond d'addiction, le fils d'une famille native américaine fugue d'un centre résidentiel
04:19
Un couple de toxicomanes quitte un centre de cure qui lui proposait... de la métamphétamine
04:05