Après un accident d'avion en Amazonie colombienne, cette jeune fille a réussi à sauver sa famille
Les gestes de premiers secours ont guidé cette jeune fille pour secourir sa famille blessée. Outre les risques de voir les siens périr, les rescapés étaient susceptibles d'être enlevés par les FARCS.
Après un accident d'avion en Amazonie colombienne, cette jeune fille a réussi à sauver sa famille
VOUS AIMEREZ AUSSI...
En Amazonie, les peuples natifs menacés par une ruée vers l’or clandestine
Les communautés natives et les peuples isolés du Brésil sont menacés par diverses mesures du gouvernement de Jair Bolsonaro visant à légaliser l’exploitation minière et forestière ainsi que l’agriculture industrielle sur leurs territoires.
chercher des vidéos
Télévision et vidéo
04:15
Dans l'Arizona, les recherches pour trouver l'identité d'une femme assassinée sont relancées
Télévision et vidéo
04:13
Exploiter des données ADN endommagées pour identifier une victime de meurtre anonyme
Télévision et vidéo
04:06
Enquête pour retrouver l'identité d'un homme, mort dans le Nebraska dans les années 1960
Télévision et vidéo
04:09
"L'abattage de porcs" : une escroquerie en ligne mêlant trading et kidnapping
Télévision et vidéo
04:05
Une association lutte pour les droits et la santé mentale des jeunes de la communauté LGBT
Télévision et vidéo
04:12