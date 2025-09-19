Télévision et vidéo

Après un accident d'avion en Amazonie colombienne, cette jeune fille a réussi à sauver sa famille

Les gestes de premiers secours ont guidé cette jeune fille pour secourir sa famille blessée. Outre les risques de voir les siens périr, les rescapés étaient susceptibles d'être enlevés par les FARCS.

Après un accident d'avion en Amazonie colombienne, cette jeune fille a réussi à sauver sa famille

VOUS AIMEREZ AUSSI...

BRASILIA, INDIGENOUS PROTEST
Histoire

En Amazonie, les peuples natifs menacés par une ruée vers l’or clandestine

Les communautés natives et les peuples isolés du Brésil sont menacés par diverses mesures du gouvernement de Jair Bolsonaro visant à légaliser l’exploitation minière et forestière ainsi que l’agriculture industrielle sur leurs territoires.

chercher des vidéos

Télévision et vidéo
00:30

Air Crash | Bande annonce

Télévision et vidéo
00:30

Air Crash - Bande annonce

Télévision et vidéo
04:15

Dans l'Arizona, les recherches pour trouver l'identité d'une femme assassinée sont relancées

Télévision et vidéo
04:13

Exploiter des données ADN endommagées pour identifier une victime de meurtre anonyme

Télévision et vidéo
04:16

À Tyler, près de Dallas, une macabre découverte au bord de l'autoroute

Télévision et vidéo
04:06

Enquête pour retrouver l'identité d'un homme, mort dans le Nebraska dans les années 1960

Télévision et vidéo
04:09

"L'abattage de porcs" : une escroquerie en ligne mêlant trading et kidnapping

Télévision et vidéo
04:15

Cet homme était rabatteur de rue pour un centre thérapeutique frauduleux

Télévision et vidéo
04:05

Une association lutte pour les droits et la santé mentale des jeunes de la communauté LGBT

Télévision et vidéo
04:12

Sur fond d'addiction, le fils d'une famille native américaine fugue d'un centre résidentiel

loading

Découvrez National Geographic

  • Animaux
  • Environnement
  • Histoire
  • Sciences
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2025 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.