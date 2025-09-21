Les révélations importantes sur "L'inconnue de Tyler"
Les enquêteurs étaient persuadés qu'elle était une travailleuse du sexe tuée par un routier. Alors que les données ADN permettent de retrouver sa famille, les experts montrent que la réalité est sans doute plus complexe.
Les révélations importantes sur L'inconnue de Tyler
VOUS AIMEREZ AUSSI...
Un nouveau meurtre en Amazonie fait craindre le pire pour les tribus isolées
À l'heure où des intrus s'immiscent sur les territoires protégés du Brésil, l'inquiétude monte chez les défenseurs de la forêt et les militants pour les droits des peuples indigènes.
chercher des vidéos
Télévision et vidéo
04:06
Enquête pour retrouver l'identité d'un homme, mort dans le Nebraska dans les années 1960
Télévision et vidéo
04:15
Dans l'Arizona, les recherches pour trouver l'identité d'une femme assassinée sont relancées
Télévision et vidéo
04:13
Exploiter des données ADN endommagées pour identifier une victime de meurtre anonyme
Télévision et vidéo
04:09
"L'abattage de porcs" : une escroquerie en ligne mêlant trading et kidnapping
Télévision et vidéo
04:12
Sur fond d'addiction, le fils d'une famille native américaine fugue d'un centre résidentiel
Télévision et vidéo
04:19