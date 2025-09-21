Télévision et vidéo

Les révélations importantes sur "L'inconnue de Tyler"

Les enquêteurs étaient persuadés qu'elle était une travailleuse du sexe tuée par un routier. Alors que les données ADN permettent de retrouver sa famille, les experts montrent que la réalité est sans doute plus complexe.

Les révélations importantes sur L'inconnue de Tyler

VOUS AIMEREZ AUSSI...

Les agents du Groupe spécialisé d'inspection de l'IBAMA détruisent un bulldozer utilisé dans des opérations minières ...
Photographie

Un nouveau meurtre en Amazonie fait craindre le pire pour les tribus isolées

À l'heure où des intrus s'immiscent sur les territoires protégés du Brésil, l'inquiétude monte chez les défenseurs de la forêt et les militants pour les droits des peuples indigènes.

  • Meurtres
  • Recherches
  • Télévision et vidéo
  • Amérique du Nord
  • Crimes
  • Peuple et culture
  • Sciences
  • Terre
  • Texas
  • États-Unis

chercher des vidéos

Télévision et vidéo
04:16

À Tyler, près de Dallas, une macabre découverte au bord de l'autoroute

Télévision et vidéo
04:06

Enquête pour retrouver l'identité d'un homme, mort dans le Nebraska dans les années 1960

Télévision et vidéo
03:41

Au Nebraska, des secrets révélés autour d'un cadavre non identifié

Télévision et vidéo
04:15

Dans l'Arizona, les recherches pour trouver l'identité d'une femme assassinée sont relancées

Télévision et vidéo
04:13

Exploiter des données ADN endommagées pour identifier une victime de meurtre anonyme

Télévision et vidéo
04:09

"L'abattage de porcs" : une escroquerie en ligne mêlant trading et kidnapping

Télévision et vidéo
04:15

Cet homme était rabatteur de rue pour un centre thérapeutique frauduleux

Télévision et vidéo
04:12

Sur fond d'addiction, le fils d'une famille native américaine fugue d'un centre résidentiel

Télévision et vidéo
04:19

Un couple de toxicomanes quitte un centre de cure qui lui proposait... de la métamphétamine

Télévision et vidéo

La violence des guerres de cartels au Mexique

loading

Découvrez National Geographic

  • Animaux
  • Environnement
  • Histoire
  • Sciences
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2025 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.