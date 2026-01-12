Télévision et vidéo

Will Smith se rend en Antarctique pour une dangereuse expédition

L'acteur doit faire face à un défi de taille : escalader un mur de glace de 90 mètres alors que le vent glacé se lève.

Publication 12 janv. 2026, 08:03 CET

VOUS AIMEREZ AUSSI...

Animaux

Arctique : pour la première fois, un photographe a observé un ours polaire se nourrissant d’un cachalot

Le photographe Roie Galitz, habitué à capturer la beauté de la vie sauvage, n’avait jamais vu un tel spectacle.

  • Arctique
  • Escalade
  • Expéditions polaires
  • Films
  • Télévision et vidéo
  • Activités récréatives
  • Arts
  • Environnement
  • Exploration
  • Expéditions
  • Peuple et culture
  • Terre
  • Voyages et aventures

chercher des vidéos

Télévision et vidéo
00:15

Pole to Pole avec Will Smith | Bande annonce

Télévision et vidéo
00:15

Inside Airport : objets trouvés, tous les mardis 21.00, dès le 13 janvier

Télévision et vidéo
01:11

Architecture : installer une tête d'abattage de 245 tonnes à plusieurs mètres de hauteur

Télévision et vidéo
03:27

Comment construire un pont reliant le Danemark et l'Allemagne ?

Télévision et vidéo
02:53

L'Arctic SnowHotel : un hôtel fait de glace

Télévision et vidéo
03:17

L'Isolator : un casque aux allures de scaphandrier pour explorer les tréfonds de sa pensée ?

Télévision et vidéo
01:33

Le Tower Bridge : une merveille d'ingénierie de l'époque victorienne

Télévision et vidéo
03:31

Les automates, reflets des progrès technologiques au 18e siècle

Télévision et vidéo
04:06

À quoi sert la pompe de Lindbergh, créée pour révolutionner le monde de la médecine ?

Télévision et vidéo
03:04

L'enjeu d'installer et stabiliser des grues portuaires

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2026 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.