Architecture : installer une tête d'abattage de 245 tonnes à plusieurs mètres de hauteur
Les grues montent la tête d'abattage sur son support. Et le succès de l'opération se joue à quelques centimètres.
L'histoire de l'Alhambra, chef-d'oeuvre de l'architecture hispano-mauresque
L’Alhambra est un formidable exemple d’architecture hispano-mauresque. Les voyageurs le savent bien : ils ont fait de la forteresse rouge le site le plus visité d'Espagne.
L'Isolator : un casque aux allures de scaphandrier pour explorer les tréfonds de sa pensée ?
