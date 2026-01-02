Télévision et vidéo

Architecture : installer une tête d'abattage de 245 tonnes à plusieurs mètres de hauteur

Les grues montent la tête d'abattage sur son support. Et le succès de l'opération se joue à quelques centimètres.

Ensemble palatial constituant l'un des monuments majeurs de l'architecture islamique, l'Alhambra surplombe la ville de Grenade, ...
Histoire

L'histoire de l'Alhambra, chef-d'oeuvre de l'architecture hispano-mauresque

L’Alhambra est un formidable exemple d’architecture hispano-mauresque. Les voyageurs le savent bien : ils ont fait de la forteresse rouge le site le plus visité d'Espagne.

