Télévision et vidéo

Le défi de construire des gratte-ciel en usine

C'est le plus grand projet de tours modulaires au monde. Le pilier central permet d'empiler les modules l'un sur l'autre, et renferme les escaliers et les ascenseurs.

  • Architecture
  • Europe
  • Ingénierie
  • Télévision et vidéo
  • Bâtiments
  • Histoire
  • Sciences
  • Terre

