Télévision et vidéo

L'Isolator : un casque aux allures de scaphandrier pour explorer les tréfonds de sa pensée ?

Son inventeur, Hugo Gernsback, qui avait récemment émigré à New York dans les années 1920, confectionna ce casque pour se couper du bruit incessant de la ville, alors constamment en travaux.

L’introduction de la fourchette à travers l’histoire a drastiquement changé la manière de manger et était ...
Histoire

Invention de la fourchette : histoire d’une révolution sociale

L’histoire de la fourchette pourrait paraître futile. Il n'en est rien. C'est en réalité un récit de pouvoir, de privilèges et d'un désir de raffinement.

