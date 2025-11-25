L'Isolator : un casque aux allures de scaphandrier pour explorer les tréfonds de sa pensée ?
Son inventeur, Hugo Gernsback, qui avait récemment émigré à New York dans les années 1920, confectionna ce casque pour se couper du bruit incessant de la ville, alors constamment en travaux.
