À quoi sert la pompe de Lindbergh, créée pour révolutionner le monde de la médecine ?

Le cœur fonctionnant comme une pompe, Charles Lindbergh, ingénieur de profession, considéra la maladie cardiaque de sa belle-sœur comme un problème d'ingénierie et construisit cet étrange instrument.

Histoire02:26

Comment l'invention de la boussole a changé le monde

De la Chine antique à la navigation moderne, la boussole a contribué à façonner le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Images tirées du documentaire "Origines : l'histoire de l'humanité".

