Une correspondance ADN a permis de retrouver les parents d'une victime anonyme
Après avoir retrouvé la trace d'un oncle qui n'a jamais connu sa famille biologique, le fichier national d'empreintes ADN a à nouveau permis de retrouver les parents potentiels de l'inconnue.
