Qui était l'inconnu du wagon réfrigérant retrouvé mort dans les années 1960 ?
Les experts de DNA Doe Project cherchent toujours un parent commun à cet inconnu. Il est possible que la mort de cet homme afro-américain soit liée à la ségrégation raciale.
