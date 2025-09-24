Télévision et vidéo

Qui était l'inconnu du wagon réfrigérant retrouvé mort dans les années 1960 ?

Les experts de DNA Doe Project cherchent toujours un parent commun à cet inconnu. Il est possible que la mort de cet homme afro-américain soit liée à la ségrégation raciale.

Qui était l'inconnu du wagon réfrigérant retrouvé mort dans les années 1960

« Les adultes souhaitent peut-être éteindre la télévision ou garder le silence. Mais les enfants iront chercher ...
Famille

Comment parler du racisme avec vos enfants ?

Les récents mouvements de contestation poussent les enfants à poser des questions qu'il est essentiel de ne pas éluder.

