Être pilote Topgun : un métier chronophage et dangereux

Pour les familles, vivre avec un pilote de chasse nécessite de faire les frais de leur emploi du temps contraignant et du danger de leur profession.

L'observateur avancé Murhy dort dans la vallée de Korengal en Afghanistan en juillet 2008.
Photographie

Comment les militaires dorment sur le terrain

Alors qu'il suivait les troupes américaines présentes en Afghanistan en 2008, le photographe Tim Hetherington a pris des clichés témoignant de rares et précieux moments de calme.

