Comment remplacer le toit d'une serre à l'architecture fantaisiste ?
Cette serre tropicale à la forme de ballons voit ses valves en plastique remplacées afin de mieux filtrer la lumière et la chaleur nécessaires aux plantes qui y poussent.
