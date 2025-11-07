Comment construit-on un navire de huit mètres de haut ?
Sur les chantiers navals, les navires sont construits par sections, ensuite assemblées et soudées comme des meubles en kit. Reste un dernier défi : mettre le navire à l'eau.
