Télévision et vidéo

Le Tower Bridge : une merveille d'ingénierie de l'époque victorienne

À Londres, lorsque s'élève le tablier du pont - construit pour laisser passer les navires de plus de 9 mètres de haut - la circulation automobile de la ville se retrouve densifiée pendant plusieurs heures.

Emblématique et intimidante, la tour Blanche est l’un des plus anciens édifices de la tour de ...
Histoire

Qui étaient les prisonniers de la tour de Londres ?

Construite pour intimider, la tour de Londres, qui était à l’origine une forteresse, est devenue une prison où ont été incarcérés des ennemis de la Couronne comme Anne Boleyn.

