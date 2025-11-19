Animaux

Un wombat attaque un homme qui s'approche un peu trop près de lui

En apparence inoffensifs, ces animaux sont capables de charger à près de 40 km/h et attaquent tous ceux qui s'approchent trop près de leur terrier. Cet ouvrier l'a appris à ses dépens...

Un jeune wombat commun (Vombatus ursinus tasmaniensus) du sanctuaire de Healesville. Les excréments de ces animaux ...
Animaux

Pourquoi les excréments de wombat sont-ils cubiques ?

Les wombats sont les seuls animaux au monde à produire des excréments cubiques. Des scientifiques ont récemment découvert les processus biologiques cachés derrière cette étrange forme.

  • Animaux
  • Attaques animales
  • Australie-Occidentale
  • Marsupiaux
  • Wombat commun
  • Australie
  • Australie et Océanie
  • Comportement animal
  • Mammifères
  • Terre

