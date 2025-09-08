Animaux

Les premiers mois de deux bébés diables de Tasmanie

Dès la naissance, ces marsupiaux issus d'une même portée se battent. Tant et si bien que leur mère, épuisée, les abandonne au bout de quelques mois.

Les premiers mois de deux bébés diables de Tasmanie

Le diable de Tasmanie.
Animaux

Le diable de Tasmanie, ce redoutable marsupial carnivore

Le diable de Tasmanie est le plus grand marsupial carnivore au monde. Sa tête surdimensionnée abrite des dents acérées et des mâchoires musclées, qui lui permettent d'asséner de redoutables morsures.

  • Animaux
  • Diable de Tasmanie
  • Marsupiaux
  • Nouvelle-Zélande
  • Tasmanie
  • Australie
  • Australie et Océanie
  • Mammifères
  • Terre

